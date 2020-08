Piemonte: aumento dei casi Covid-19, Regione valuta irrigidimento misure per rientri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi superano le guarigioni e il Piemonte corre ai ripari. Come altre regioni anche il Piemonte sta valutando la possibilità di irrigidire le misure di rientro dai paesi europei ricompresi nel trattato di Schengen. Tra i paesi sotto la lente ci sono sopratutto Croazia, Grecia e Spagna. Non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva. Molto dipenderà anche dalla prossima riunione Stato-Regioni che potrebbe portare all'uniformità delle misure di sicurezza in tutto il territorio nazionale. (Rpi)