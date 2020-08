Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), subito blocco navale dall'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fd'I Marco Silvestroni afferma: "se non si adotta il blocco navale di africani positivi al Covid in fuga dalle strutture di accoglienza e in giro per l'Italia saranno centinaia i positivi. Quello che sta succedendo ai castelli Romani in provincia di Roma è inaudito.Il ministro dell'Interno Lamorgese deve venire immediatamente a Rocca di Papa per ristabilire l'ordine pubblico e Zingaretti trasferisca gli africani in strutture sanitarie sicure e invalicabili. Non tollereremo che gli sforzi degli italiani vadano in frantumi per l'irresponsabilità di questo governo", conclude. (Com)