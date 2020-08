Mediterraneo orientale: Mitsotakis, "militarizzazione" conferma che Turchia non ha posizioni giuridiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione di Ankara alla firma dell'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Grecia ed Egitto dimostra che la Turchia "non è in grado di conciliarsi con i principi europei del 21mo secolo". Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, in un appello trasmesso in diretta televisiva riguardo le tensioni tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale dopo l'ingresso della nave turca Oruc Reis in un'area che rientra nella piattaforma continentale greca. Secondo il premier ellenico, Ankara " resta attaccata alla logica della coercizione e dell'intimidazione", nonostante si tratti di una "logica che appartiene ad altre epoche". La "militarizzazione" dei rapporti voluta dalla Turchia rappresenta, secondo Mitsotakis, anche "un'ammissione dell'assenza di posizioni giuridicamente forti". . Secondo Mitsotakis, l'uso della forza "non è altro che un tentativo di compensare la sua debolezza dal punto di vista giuridico". Il capo del governo di Atene ha affermato che, in risposta alle azioni di Ankara, la Grecia ha messo in stato d'allerta le Forze armate. "Sono sicuro che tutti i greci hanno la stessa assoluta fiducia nelle capacità delle nostre forze armate che ho io", ha dichiarato il premier. (segue) (Gra)