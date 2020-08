Speciale infrastrutture: Roma, accordo con Piemonte su Wifi per sviluppo comunicazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato l'accordo tra la Città metropolitana di Roma e il Consorzio sistema informativo del Piemonte per sviluppare l'interconnessione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale. "Dopo gli accordi siglati con la Regione Sardegna e il Comune di Venezia, abbiamo acquisito una nuova partnership con il Consorzio informativo del Piemonte per rafforzare il progetto 'rete federata' per l'accesso al wifi gratuito che colloca la Città metropolitana di Roma come la più grande in Europa". Lo dichiara, in una nota, Teresa Zotta, vicesindaco della Città metropolitana di Roma. "Il protocollo, stabilisce lo scambio e la valorizzazione delle rispettive esperienze per rafforzare infrastrutture wireless delle amministrazioni pubbliche e diminuire il digital divide - spiega Zotta -. I punti di forza della collaborazione tra i due enti, garantiranno l'ampliamento dell'offerta del servizio ed inoltre consentiranno di sviluppare interconnessioni delle tecnologie di informazione, protezione dei dati personali, Gis e cartografie, open source, industria 4.0 (smart cities). Il protocollo avrà durata triennale, potrà essere prorogato, non avrà nessun costo aggiuntivo per l'amministrazione metropolitana e ci consentirà di favorire l'adesione a 'Free Italia Wi-Fi". (Com)