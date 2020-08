Speciale infrastrutture: Ua, attuazione rete di treni ad alta velocità in Africa è "leva essenziale" per sviluppo area AfCfta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione di una rete africana di treni ad alta velocità è un "progetto faro" dell'Agenda 2063 dell'Unione africana (Ua), che mira ad interconnettere i capitali e poli commerciali africani ed appare per questo una "leva essenziale" per il successo dell'Area di libero scambio continentale africana (AfCfta). E' quanto è emerso dal webinar sull'African High Speed ​​Rail Project organizzato di recente dall'Agenzia per lo sviluppo dell'Unione Africana (Auda-Nepad) ed i cui contenuti sono stati diffusi da "Agence Ecofin". Nel quadro dell'incontro, l'Alto rappresentante dell'Ua per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa, Raila Odinga, ha sottolineato come la scarsa interconnettività rappresenti un ostacolo al successo dell'integrazione africana. "Se l'Europa e il Nordamerica sono stati in grado di trasformare i loro sistemi ferroviari quando lo hanno fatto, l'Africa può anche fare di meglio ora", ha affermato, in linea con il pensiero del direttore delle Infrastrutture e dell'energia della Commissione dell'Unione africana, Sheikh Bedda. (Res)