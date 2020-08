Speciale infrastrutture: Albania, firmato accordo con Italia per sbloccare fondi ricostruzione post terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania e Italia hanno firmato un accordo per concretizzare l'impegno assunto da Roma, durante la conferenza internazionale dei donatori all'indomani del terremoto del 26 novembre, per concedere 95 milioni di euro per la ricostruzione nel paese balcanico. L'accordo è stato firmato dal ministro per la Ricostruzione albanese Arben Ahmetaj e dall'ambasciatore italiano a Tirana Fabrizio Bucci. "Il prestito agevolato da 90 milioni di euro sarà usato: nel settore energetico, per migliorare ulteriormente le linee di trasmissione, nello sviluppo dell'economia marittima, per il miglioramento delle infrastrutture portuali, nel potenziamento della capacità di risposta ai disastri naturali e delle risorse umane nelle emergenze civili", ha dichiarato il ministro Ahmetaj elogiando "l'esperienza dell'Italia nota in tutto il mondo" e assicurando che "l'assistenza dei fratelli italiani sarà un aiuto valido per l'Albania". L'ambasciatore Bucci, da parte sua, ha evidenziato che l'accordo odierno attesta "i rapporti speciali" tra Roma e Tirana. (Alt)