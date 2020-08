Speciale infrastrutture: Argentina-Cina, avanza mega accordo commerciale per esportazione carne suina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo accordo l'Argentina muove un ulteriore passo di avvicinamento nell'orbita di influenza del gigante asiatico, sempre più presente nella regione. La Cina già "detiene" oggi l'equivalente di circa 19 miliardi di dollari delle riserve della Banca centrale argentina grazie a un swap di valute accordato all'epoca del governo dell'ex presidente Kirchner, rafforzato nel 2018 sotto il governo Macri e rinnovato la settimana scorsa dal governo Fernandez. Pechino è presente inoltre nel paese con diversi investimenti in infrastrutture tra le quali anche una base per l'osservazione dello spazio nella Patagonia. In una lettera inviata al presidente argentino Fernandez, il leader cinese Xi Jinping ha sottolineato che Pechino "sostiene fermamente gli sforzi dell'Argentina nel salvaguardare la stabilità e lo sviluppo nazionali, ed è pronta ad approfondire gli scambi bilaterali, la cooperazione pratica e a spingere per un maggiore sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Argentina". (Abu)