Speciale infrastrutture: Fipav, preoccupati per impossibilità utilizzo palestre scolastiche

- La Federazione Italiana Pallavolo, assieme ai suoi rappresentati dislocati sul territorio nazionale, ha spiegato che "si rende perfettamente conto di quelle che sono le priorità delle attività di governo, ma al contempo ritiene fondamentale, arrivati a questo punto, far sentire fortemente la propria voce su una tematica che è vitale per la sopravvivenza stessa dell’attività di base. Da sempre, infatti, la pallavolo e la scuola condividono spazi, infrastrutture e percorsi educativi, dando vita a un binomio importante che costituisce un elemento fondamentale di vita del Paese". E dunque: "La pratica sportiva ha dunque la necessità di riappropriarsi dei propri ambienti dove centinaia di migliaia di giovani coltivano quotidianamente i propri sogni, speranze ed emozioni; luoghi del cuore senza i quali discipline come la pallavolo sarebbero estremamente penalizzate. Per la Fipav è arrivato quindi il momento di porre sentitamente all’attenzione dell’opinione pubblica questo tema". (Ren)