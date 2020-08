Libano: Oms, oltre la metà degli ospedali di Beirut sono fuori uso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 50 per cento degli ospedali della capitale del Libano Beirut sono fuori uso. È questo l’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità durante una conferenza stampa virtuale organizzata oggi per esaminare la situazione sanitaria a Beirut dopo le devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno provocato 171 morti, 6 mila feriti e quasi 300 mila sfollati. Ieri le Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme sulla situazione sanitaria nella capitale libanese aggravata anche dalla pandemia di coronavirus. Parlando ieri durante un briefing a Ginevra, il portavoce dell’Oms Tarik Jarasevic ha dichiarato che lo sfollamento di così tante persone rischia di accelerare la diffusione del coronavirus. L'Oms il 7 agosto ha lanciato un appello per 15 milioni di dollari per coprire le esigenze sanitarie di emergenza in Libano, dove il settore sanitario era già stato messo a dura prova dalla carenza di forniture mediche e medicinali a causa della profonda crisi finanziaria in cui versa il Paese. Secondo Jarasevic, almeno 15 strutture mediche, inclusi tre grandi ospedali, hanno subito danni strutturali parziali o pesanti a causa dell'esplosione. Un’indagine sui 55 centri di assistenza sanitaria di base a Beirut ha mostrato che solo il 47 per cento potrebbe ancora fornire servizi di routine completi.(Res)