Libano: fonti stampa, possibili sanzioni Usa contro politici legati a Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione statunitense sarebbe pronta a imporre sanzioni anticorruzione contro esponenti di spicco della politica libanese e imprenditori nel tentativo di indebolire il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Lo riferisce oggi il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” in seguito alla duplice esplosione avvenuta il 4 agosto a Beirut, citando funzionari Usa e altre fonti a conoscenza del dossier. L’esplosione della settimana scorsa costata la vita a circa 170 persone avrebbe accelerato gli sforzi di Washington per inserire nella lista nera i leader libanese allineati con Hezbollah, secondo le fonti. I funzionari Usa vedrebbero un’opportunità per seminare zizzania tra Hezbollah e i suoi alleati (in primi il partito cristiano maronita Corrente patriottica libera fondato dall’attuale capo dello Stato, Michel Aoun), seconde le fonti. Hezbollah, ricorda il “Wall Street Journal”, è membro dei governi di coalizione da oltre un decennio e rappresenta la più potente minaccia per Israele, alleato degli Stati Uniti, nella regione. Da parte sua, l’aviazione israeliana ha bombardato più volte le postazioni dei gruppi affiliati all’esercito siriano per evitare di creare una base avanzata in Siria che potrebbe minacciare la sicurezza di Israele. Il presidente Usa ha utilizzato le sanzioni come uno strumento centrale della propria campagna di massima pressione contro l’Iran. Adesso, sottolinea il quotidiano, alcuni membri della sua amministrazione vorrebbero che esercitare ulteriore pressione in Libano. “Non vedo come si possa reagire a questo tipo di evento con qualcosa di diverso dalla massima pressione”, ha detto un funzionario Usa. (segue) (Nys)