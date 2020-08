Libano: fonti stampa, possibili sanzioni Usa contro politici legati a Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni funzionari statunitensi hanno affermato di voler agire rapidamente in modo che le sanzioni possano inviare un messaggio al Libano, affinché cambi rotta mentre cerca miliardi di dollari in aiuti internazionali per ricostruire Beirut. Il 4 agosto parte della capitale libanese è stata distrutta da una duplice esplosione provocata da un incendio divampato all'interno di un magazzino del porto in cui erano stipate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. Secondo i funzionari citati dal “Wall Street Journal” le sanzioni contro persone accuratamente selezionate mirano a costringere la classe politica libanese a colpire la corruzione endemica e a garantire che Hezbollah non mantenga la presa sulle decisioni del governo. Le attuali sanzioni di Washington imposte su Hezbollah, sull’Iran e sul Venezuela hanno avuto un impatto economico, ma non hanno interrotto il ruolo delle figure sanzionate sulla politica di quei paesi. "Alcuni di noi sperano di poter finalmente trarre vantaggio dalla situazione per scuotere le cose tra le élite politiche locali", ha detto un funzionario statunitense esperto di Medio Oriente. Secondo l’esperto “il concomitante malcontento popolare e una pressione esterna ben ponderata potrebbero favorire alcuni grandi cambiamenti nel modo in cui le élite agiscono politicamente e finanziariamente nei confronti di Hezbollah”. Secondo le fonti del quotidiano Usa alcuni funzionari statunitensi vorrebbero imporre sanzioni ai danni dell’ex ministro degli Esteri e attuale leader della Cpl, Gebran Bassil, genero del capo dello Stato e alleato chiave di Hezbollah. Al di là delle sanzioni, l'amministrazione Trump prevede di sfruttare i miliardi di dollari di finanziamento di cui Beirut ha bisogno per sostenere l'economia in crisi, prosegue il quotidiano. Gli Stati Uniti sono l'azionista più potente del Fondo monetario internazionale (Fmi), a cui il governo libanese ha chiesto un prestito di circa 10 miliardi di dollari) e l'ex sottosegretario agli Affari internazionali del dipartimento del Tesoro di Trump, David Malpass, è a capo della Banca mondiale, che sta progettando di inviare gli aiuti internazionali in Libano. (Nys)