Iran: Oietai, investimenti stranieri triplicati rispetto all’anno scorso

- Il volume degli investimenti stranieri in Iran è triplicato quest’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo ha dichiarato Aboalfazl Koodehi, direttore generale dell’Organizzazione iraniana per gli investimenti e per l’assistenza economica e tecnica (Oietai), ente legato al governo iraniano che si occupa di promuovere e proteggere gli investimenti stranieri nel paese, citato dall'agenzia di stampa "Mehr". Secondo il funzionario, all’ultima riunione del consiglio per gli investimenti stranieri sono state emesse licenze per 45 progetti di investimento, 32 delle quali nuove. Koodehi ha aggiunto che il volume complessivo in investimenti di questi progetti, promossi da imprese di diversi paesi del mondo in dodici province dell’Iran, ammonta a 1,6 miliardi di dollari. I settori in cui tali nuovi progetti saranno avviati sono servizi, miniere, industria automobilistica, prodotti chimici e petrolchimici e industria alimentare. (Res)