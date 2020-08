Lazio: Califano (Pd), bene governo su fondi per porti Civitavecchia e Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cento milioni sbloccati dal Governo per i porti di Civitavecchia e Fiumicino sono una notizia eccezionale per il nostro territorio". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Serviranno a dare un impulso fondamentale a un comparto, quello commerciale e crocieristico, centrali per il Lazio. Un ringraziamento sincero al senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio e membro della commissione Lavori pubblici e trasporti, per il grande lavoro svolto in questi mesi che ha portato a un risultato importantissimo - aggiunge Califano -. Si tratta di fondi - spiega l'esponente Pd - che ci permetteranno di continuare un percorso di rilancio del porto di Civitavecchia e di messa in sicurezza dell'importante flotta peschereccia di Fiumicino. Opere indispensabili - conclude Califano - per fare della portualità laziale un asset sempre più performante alle richieste del mercato internazionale". (Com)