Milano: Bolognini (Lega), città è fuori controllo, serve riorganizzazione Polizia Locale

- "L'episodio di oggi è un fatto gravissimo, ed è l'ultimo di una lunga serie che ha caratterizzato Milano in queste settimane. Accoltellamenti, risse, aggressioni, addirittura una guardia giurata lanciata dal secondo piano di un immobile dismesso da parte di un gruppo di clandestini. Dalla periferia a Piazza Duomo non c'è un angolo della città dove i milanesi si sentano tranquilli". Lo dice il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, in merito ai fatti odierni di Piazza Duomo. "Ringrazio la Polizia di Stato – prosegue il leghista – per il tempestivo intervento di oggi, che ha permesso di evitare una tragedia, ma, ancora una volta, riscontriamo la mancanza di capacità di presidio del territorio da parte della Polizia Locale. Invece di lasciare i vigili in congedo, il sindaco Sala, tra un selfie e un libro, pensi a come riorganizzare la presenza della polizia locale a Milano e di ridare alla città e ai milanesi quella sicurezza che hanno perso". "Il futuro Sindaco di Milano – conclude Bolognini –, invece di pensare ai monopattini, dovrà mandare i vigili a controllare le tante aree dismesse della città e i troppi immobili pubblici abbandonati, dove si rifugiano balordi e clandestini che tengono in scacco interi quartieri".(Com)