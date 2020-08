Turchia: export tessile in crescita dell’8 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria tessile della Turchia, seconda voce dell’export nazionale, ha registrato nel mese di luglio un aumento dell’8 per cento rispetto all’anno passato, raggiungendo un volume di 13,1 miliardi di lire turche, pari a 1,8 miliardi di dollari. Lo indica un rapporto pubblicato dall’agenzia di stampa "Anadolu", comprendente dati forniti dall’Unione degli esportatori Uludag (Uib) e l’Assemblea turca degli esportatori (Tim). Secondo il rapporto l’industria del tessile e del pret-à-porter a luglio ha esportato verso più di 150 paesi, primo fra tutti la Germania, verso cui le esportazioni sono aumentate del 15 per cento per 349,1 milioni di dollari, seguita da Spagna e Regno Unito, con volumi pari rispettivamente a 248 milioni e 183 milioni. Nello stesso periodo hanno registrato un aumento del 53 per cento le esportazioni dirette verso gli Stati Uniti, raggiungendo il volume di 109 milioni di dollari. In compenso le esportazioni totali nella prima metà del 2020 hanno raggiunto gli 8,7 miliardi di dollari, segnando un calo del 15 per cento rispetto all’anno scorso. (Tua)