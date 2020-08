Speciale infrastrutture: Autostrade, sindacati, a settembre riparta confronto con concessionarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vertenza con le concessionarie autostradali proseguirà, e per questo pretendiamo che a settembre riparta il confronto con Fise Acap e Federreti. E' quanto affermano unitariamente Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Logistica e Viabilità in una nota a seguito dello sciopero nazionale del personale delle autostrade evidenziando che "ha registrato una importante e sentita partecipazione e percentuali significative anche del 70 per cento, e con punte che in alcuni casi sono andate oltre". "Serve - sottolineano le organizzazioni sindacali - il ripristino delle relazioni industriali per assumere le necessarie decisioni sugli ammortizzatori sociali a cui diciamo No, sullo sblocco delle risorse dell'Ente Bilaterale per dare ristoro economico ai dipendenti posti in cassa e sulla compartecipazione delle aziende all'integrazione salariale dei dipendenti perché chi ha fatto maggiore ricorso all'ammortizzatore sociale è giusto che paghi di più". "Inoltre - chiedono infine Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Logistica e Viabilità - deve essere attivata, con assoluta urgenza, una sede di confronto con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle regole del settore e sulle garanzie per il lavoro e per i lavoratori, soprattutto in questa fase di nuova assegnazione di molte concessioni autostradali". (Com)