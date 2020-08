Bielorussia: ministro Esteri lituano, Tikhanovskaya messa di fronte "a una scelta scomoda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità bielorusse hanno messo la candidata alla presidenza, Svetlana Tikhanovskaya, dinnanzi a una scelta scomoda: “lasciare il paese” o “altre opzioni non molto convenienti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius, all’emittente radiofonica “Echo Moskvy”. Secondo Linkevicius, Tikhanovskaya per sette ore "non si sapeva dove fosse" dopo aver visitato la sede della Commissione elettorale centrale (Cec) per presentare un ricorso ufficiale contro le elezioni presidenziali. "A quanto ho capito, le è stata offerta una scelta non molto semplice: o lasciare il paese o altre opzioni non molto convenienti. E ha deciso di venire qui perché ha il visto e le autorità l'hanno facilitato l’uscita dal paese: questo modus operandi fa parte di un piano, secondo cui, senza di lei nel paese ci saranno meno ragioni per manifestare e provocare disordini”, ha detto il ministro lituano. Questa mattina in un tweet, Linkevicius ha scritto che Tikhanovskaya è di buon umore e parlerà nel prossimo futuro. (segue) (Rum)