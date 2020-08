Bielorussia: ministro Esteri lituano, Tikhanovskaya messa di fronte "a una scelta scomoda" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tikhanovskaya, l’esponente dell’opposizione bielorussa e principale rivale di Lukashenko alle presidenziali, ha lasciato il paese per trovare rifugio in Lituania. Nonostante Tikhanovskaya in un videomessaggio abbia dichiarato di aver preso la decisione di lasciare la Bielorussia in maniera assolutamente indipendente, alcune personalità a lei vicine ritengono che in realtà sarebbe stata costretta. A sostenere questa posizione sono l’ex candidato alla presenza bielorussa, Valerij Tsepkalo, e dall’amica e confidente di Tikhanovskaya, Olga Kovalkova. “Svetlana è stata rilasciata. Ma hanno uno strumento di pressione su di lei ed è suo marito che si trova in prigione. Hanno fatto pressione su di lei", ha detto Tsepkalo. Secondo Kovalkova, invece, Tikhanovskaya non aveva altra scelta che lasciare il paese e la sua partenza sarebbe stata “organizzata” dalle autorità bielorusse. Kovalkova afferma che Tikhanovskaya sarebbe partita insieme al capo della campagna elettorale, Maria Moroz, anche lei precedentemente detenuta dalla polizia. Secondo la donna, infatti, il videomessaggio trasmesso ieri mattina in cui Tikhanovskaya invita i cittadini bielorussi alla calma e non partecipare alle proteste sarebbe stato girato dentro la sede della Cec, il luogo dove effettivamente la donna lunedì pomeriggio aveva fatto perdere le sue tracce. (Rum)