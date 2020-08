Repubblica Ceca: in netto aumento numero degli appartamenti in affitto a Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di appartamenti disponibili per l'affitto a lungo termine a Praga, alla fine del secondo trimestre del 2020, ha registrato un netto aumento su base annua. Il numero complessivo si attesta ora a 14.738, rispetto ai 7.453 nel secondo trimestre del 2019. Il maggior numero di appartamenti disponibili a Praga si trova nei quartieri Praga 5 e Praga 2, nella zona centro-occidentale della capitale della Repubblica Ceca. "La situazione del nuovo mercato immobiliare è sostanzialmente stabile. Tuttavia, stiamo assistendo a cambiamenti più significativi nel mercato degli alloggi in affitto a Praga, dove l'offerta raddoppia di anno in anno, soprattutto a scapito degli appartamenti originariamente destinati all'affitto a breve termine", ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia Trigema, Marcel Soural. "La crescente offerta di appartamenti in affitto influisce anche sui loro prezzi: questi sono diminuiti gradualmente dalla fine dello scorso anno", ha aggiunto. (Vap)