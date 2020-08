Sardegna: si finge arrotino e rapina un anziano ipovedente, 32enne rom in manette ad Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina e violenza privata: sono le accuse a carico di A.D., 32 anni di origine Rom, arrestato dagli uomini del Commissariato di Polizia di Olbia. Il giovane si è finto arrotino di coltelli da cucina e riparatore di cucine a gas ed è riuscito a entrare nella casa di un 85enne quasi totalmente ipovedente, a Olbia. Una volta dentro, insieme a un complice, ha sottratto con la forza 450 euro dalle mani dell'anziano, costringendolo poi a salire in auto per andare sino a uno sportello bancomat, per prelevare cinquecento euro. La vittima, accompagnata da un parente, è andata dalla polizia per denunciare il fatto. Le indagini hanno permesso di individuare uno dei due autori della rapina che è stato rintracciato in un campo improvvisato in provincia di Nuoro. A suo carico è stata emessa, a firma del questore di Sassari, la misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Olbia: per i prossimi tre anni non potrà mettere piede nella città sarda e dovrà anche restare nel comune di appartenenza. (Rin)