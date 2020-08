Romania: premier Orban, governo ha difeso posti di lavoro durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha difeso i posti di lavoro durante la crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19. Lo ha detto oggi il primo ministro Ludovic Orban durante una seduta plenaria del Parlamento. "Mi avete convocato per svelare le misure relative alle elezioni amministrative, la ripresa delle scuole e quelle per contrastare il Covid. Non mi avete convocato, però, per svelare le misure economiche del governo guidato dal Partito nazionale liberale (Pnl). Il nostro governo ha difeso i posti di lavoro durante la crisi economica innescata dalla pandemia. Guardate i dati sul registro generale dei dipendenti (Revisal). Non azzardo cifre dal nulla, bugie ordinarie, che non hanno assolutamente alcun fondamento in realtà. Il numero di lavoratori con contratto di lavoro attivo al 3 agosto è pari 5.589.435; il numero dei lavoratori al primo gennaio, prima dello scoppio dell'epidemia e della relativa crisi economica era pari a 5.582.008. Sono dati tratti dal Revisal, e dubito che mentano. Quindi ci sono 7.430 lavoratori in più", ha detto Orban.(Rob)