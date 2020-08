Milano: Barberis (Pd), dialogo con M5S, ma non ci sono condizioni per alleanza organica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che a Milano la coalizione uscente allargata a forze come Italia Viva, Azione e Più Europa debba avere e abbia la forza di presentarsi autonoma agli elettori rivendicando con coerenza quanto fatto e rilanciando sui prossimi 5 anni. Con i 5 stelle abbiamo sempre dialogato, ma non ritengo ci siano le condizioni per un'alleanza organica". Lo afferma il capogruppo del Partito democratico a Palazzo Marino, Filippo Barberis, commentando l'incontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e Beppe Grillo. (Com)