Trasporti: Trenitalia Lazio, continuano i treni straordinari per il fine settimana al mare

- Da Roma 18 nuovi treni straordinari, per un totale di oltre 6.600 posti a sedere in più, nei fine settimana fino al 13 settembre, per favorire il turismo di prossimità lungo il litorale laziale. Lo rende noto Trenitalia Lazio. "I collegamenti aggiuntivi di Trenitalia (gruppo Fs Italiane), in accordo con la Regione Lazio, sono effetto del gradimento dimostrato nei confronti dell'istituzione, nelle scorse settimane, di corse straordinarie nel week end per le località marine della Regione - si legge in una nota -. I treni straordinari, attivi da subito, saranno così suddivisi: 7 per la FL5 (Roma-Civitavecchia), 8 per la FL7 (Roma-Minturno) e 3 per la FL8 (Roma-Nettuno). L'iniziativa - conclude la nota - rientra nelle attività svolte dal gruppo Fs a sostegno al turismo di prossimità, mettendo a disposizione una serie di agevolazioni tariffarie a favore dei viaggiatori".(Com)