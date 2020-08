Torino: arrestate due coppie truffatori di anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due coppie si spacciavano per società erogatrici di servizi per truffare gli anziani ma la loro corsa è finita grazie all'intervento di Polizia e Carabinieri che le hanno tratte in arresto. Una era composta da due coniugi di Asti, classe 1984 e 1990, colti mentre stavano concludendo un colpo in uno stabile di corso Racconigi. Si sono finti tecnici del gas per entrare nell'abitazione di un'anziana classe 1934, e dopo averla distratta si sono impossessati di alcuni monili in oro posizionati sul tavolo della cucina. Dopo sono scappati verso l'autostrada, ma in zona Trofarello sono stati fermati dagli agenti che durante le perquisizioni hanno trovato il bottino rubato all'anziana del quartiere San Paolo. Con la perlustrazione in casa si sono scoperti altri oggetti provenienti probabilmente da altrettante case derubate. Per questo sono in corso ulteriori indagini. Nel frattempo la coppia è stata arrestata e si ipotizzano reati di ricettazione e furto aggravato in abitazione. L'altra coppia di truffatori invece è di Cirié. Si tratta di due fratelli di 46 e 42 anni che, a differenza della prima coppia, avevano creato un vero e proprio sistema di colpi ai danni degli anziani tra l'Emilia Romagna e il Piemonte ricorrendo anche allo stordimento delle vittime con il gas al peperoncino. Sono stati scovati dai Carabinieri di Reggio Emilia che, durante un'operazione assieme ai colleghi piemontesi, questa mattina hanno fatto un blitz all'alba nel torinese. Durante l'attività hanno recuperato un bottino per un valore di 50 mila euro. I due truffatori erano preparati al punto da possedere dei disturbatori di frequenze per i cellulari in modo da impedire agli anziani di chiedere aiuto e un apparato radio sintonizzato sulle frequenze di Polizia e Carabinieri. I due, arrestati, sono accusati di concorso in rapina aggravata e furto in abitazione aggravato. (Rpi)