Israele: parlamento approva in prima lettura legge per rinvio approvazione finanziaria

- Il parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato in prima lettura un disegno di legge che concederebbe al governo più tempo per approvare la finanziaria. Il disegno di legge, proposto dal deputato Zvi Hauser, è passato oggi con 56 voti a favore e 41 contrari. Se approvata, la proposta di legge consentirebbe di posticipare l’approvazione della finanziaria dal 24 agosto al 3 dicembre. Attualmente i leader dei partiti principali della coalizione, il Likud di Benjamin Netanyahu e Blu e Bianco (Kahol Lavan) di Benny Gantz, non sono concordi sull'approvazione di una finanziaria valida per un anno oppure per due anni. Infatti, il primo ministro preferirebbe approvare due finanziarie, una per il 2020 e l'altra per il 2021, a differenza di Gantz. “Approvare una finanziaria per due anni adesso richiederebbe significativi tagli alla spesa”, ha spiegato Netanyahu la scorsa settimana, sottolineando che “danneggerebbe l’economia”. Per il primo ministro “bisogna approvare una finanziaria immediatamente”. Se la coalizione di governo, frutto dell’accordo fra il Likud e Blu e bianco di aprile, non approverà la finanziaria entro il 25 agosto, il governo si dissolverà automaticamente e saranno indette nuove elezioni. Per diventare legge ed evitare lo scioglimento della Knesset, la proposta di legge per rinviare l’approvazione della finanziaria dovrà essere approvata nelle prossime tre letture. Tuttavia, le divergenze per l’approvazione della finanziaria potrebbero avere un impatto anche sull’approvazione della proposta di rinvio della finanziaria. (Res)