Milano: De Corato, viaggio Sala inutile, decide la piattaforma Rousseau, intanti città allo sfascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sindaco di Milano Beppe Sala è andato a godersi il mare della Toscana facendo visita a Beppe Grillo, con tutta probabilità per incassare l'appoggio del tanto criticato Movimento 5 stelle per le prossime elezioni amministrative, avversario nel recente passato, ma adesso importante per cercare la rielezione. Peccato che questa manfrina non serva a niente, infatti dai vertici del movimento hanno tenuto a precisare che decisioni di questo tipo spettano alla piattaforma Rousseau, facendo fare l'ennesima brutta figura al primo cittadino meneghino". Commenta così Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale la visita del Sindaco di Milano al fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo. "Nel frattempo la nostra città e allo sfascio – conclude l'assessore De Corato - delinquenza e insicurezza crescono anche a causa della gestione scellerata e buonista dell' immigrazione, inoltre segnalo il numero impressionante di incidenti stradali, più di 26 al giorno. Quasi 190 alla settimana di cui poco meno della metà con bici o monopattini coinvolti; infine una recente indagine del Codacons, analizzando prezzi e tariffe di beni e servizi a giugno, ha messo in evidenza come Milano abbia il non invidiabile primato, anche nella fase post-Covid, di essere la città con il più alto costo della vita in tutta Italia e il numero dei nuovi poveri è drammaticamente in continua crescita" (Com)