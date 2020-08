Inps: Matrisciano (M5s), attacchi ridicoli, colpa è di chi ha chiesto bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano afferma: "cinque deputati chiedono il bonus di 600 euro e la colpa sarebbe di Tridico? Chi in queste ore a attacca l’Inps alza polemiche senza alcun senso. Qui l’unica vera vergogna è che persone che non ne avevano bisogno hanno chiesto dei sussidi statali stanziati in un momento di emergenza per poter aiutare chi ne aveva necessità. I partiti dovrebbero preoccuparsi di capire se ci sono parlamentari al loro interno che lo hanno chiesto non certo demonizzare un istituto che ha aiutato e sostenuto milioni di italiani. Evidentemente - sottolinea in una nota - c’è chi ha interesse a spostare l’attenzione su altro anziché guardare in casa propria. Noi del Movimento 5 Stelle che restituiamo soldi ai cittadini da sempre dovremmo prendere lezioni da chi precisamente? E’ vergognoso prendersela con l’Inps, è vergognoso non capire che siamo di fronte a una questione di etica".(com)