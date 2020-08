Ghana: inflazione annua in aumento all'11,4 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dei prezzi al consumo in Ghana è salita a luglio a 11,4 punti percentuali su base annua dall'11,2 per cento del mese precedente, trainata dall'aumento dei prezzi di cibo e trasporti. Lo ha annunciato oggi il direttore dell'Ente di statistica nazionale, Samuel Annim, precisando che, aumentando di circa due punti percentuali, l'inflazione ghanese ha superato la fascia stimata dalla banca centrale all'8 per cento: l'aumento è conseguenza dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia, di cui ha colpito tutti i settori, dal cacao all'oro, al petrolio. L'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari ha continuato a dominare durante il mese, ha detto Annim, precisando che l'inflazione alimentare è stata del 13,7 per cento, rispetto al 9,7 per cento registrata dall'inflazione non alimentare. Il mese scorso, il governatore della Banca centrale del Ghana, Ernest Addison, aveva detto di aspettarsi che l'inflazione tornasse al livello stimato dalla banca sul medio termine ed entro il secondo trimestre del 2021, a condizione però che fossero adottate misure fiscali adeguate per attutire l'impatto della pandemia. (Res)