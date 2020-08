Repubblica Ceca-Usa: Pompeo, Russia e Cina cercano di distruggere le nostre democrazie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dal premier ceco, i due hanno parlato di cooperazione nel settore della difesa e di come essa proceda bene. Il segretario di Stato Usa ha espresso apprezzamento per il fatto che Praga stia rimpiazzando le attrezzature militari di fornitura russa. Per Pompeo, Stati Uniti e Repubblica Ceca sono un'ottima squadra: "Siamo pronti ad aiutarvi. Se qualcuno vi minaccia, siamo dalla vostra parte. Sappiamo che sceglierete la democrazia". In merito alle proteste in corso in Bielorussia, Pompeo ritiene che i manifestanti vadano protetti e non aggrediti. Babis gli ha fatto eco esortando l'Europa a rispondere con iniziative concrete. In tema di relazioni commerciali, il capo del governo di Praga ritiene che debba al più presto essere portato a termine un accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti. (Vap)