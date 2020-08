© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato da 4 cassonetti in viale dei Romagnoli a Ostia. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno coinvolto alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e bonificato la zona per metterla in sicurezza con l'ausilio dell'autobotte. Sul posto presenti anche Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale di Roma Capitale.(Rer)