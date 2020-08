Governo: Urso (Fd'I), Gualtieri chiarisca al Copasir su Borsa Italiana e Mediobanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir Adolfo Urso chiede al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri di chiarire al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica alcune vicende che riguardano la sicurezza nazionale, tra cui quella relativa a Mediobanca. "Credo sia assolutamente necessaria e non più rinviabile l'audizione del ministro Gualtieri al Copasir, unico ministro del Cisr che è sino ad ora sfuggito al confronto con il Comitato parlamentare che ha il compito di vigilare sulla sicurezza nazionale - spiega Urso in una nota -. Latitanza tanto più grave perché gran parte delle tematiche riguardano proprio il suo dicastero, come dimostra l'estensione della Golden power ai settori bancari e assicurativi, le vicende di Consob/Borsa Italiana, Mediobanca, quindi Assicurazioni Generali, così come quella altrettanto importante della rete a fibra ottica e del 5G. In tutte queste vicende di grande rilievo per la Sicurezza nazionale, emergono posizioni contraddittorie nel governo che vanno certamente chiarite nelle sedi istituzionali preposte. È passato quasi un anno ed ancora aspettiamo che il ministro ci illustri il suo indirizzo politico".(Com)