Regno Unito: incidente ferroviario in Scozia, un morto e diversi feriti gravi

- È di un morto e diversi feriti gravi il primo bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Stonehaven, nell'Aberdeenshire, nel nord est della Scozia. Questo bilancio, per ora non ufficiale, confermerebbe che la situazione relativa al treno deragliato questa mattina è "molto seria", come affermato dalla premier scozzese Nicola Sturgeon. "Si tratta di un incidente molto serio. Ho avuto un rapporto iniziale dalla Rete delle ferrovie e dai Servizi di emergenza; sono costantemente aggiornata", ha dichiarato. Una portavoce della polizia scozzese ha intanto affermato che i Servizi di emergenza sono in azione, mentre anche il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps ha detto di essere stato aggiornato sull'incidente e sulle operazioni in corso. Un treno è deragliato nel nord est della Scozia, a quanto si apprende, a causa dell'un incendio di un motore. L’incidente non sarebbe avvenuto come inizialmente appreso intorno alle 9:45 ora locale (10:45 in Italia), ma poco prima delle 7 di questa mattina. La polizia e i primi soccorsi non sono stati chiamati sino alle 10 circa, ma non è chiaro perché ci sia voluto così tanto tempo per farli accorrere sul luogo dell’incidente. Secondo quanto riportato dall’emittente “Sky News”, il deragliamento è avvenuto lungo un tratto in cui la ferrovia transita dentro due terrapieni e con diversi alberi intorno. Si tratterebbe di un territorio abbastanza impervio e ripido su ogni lato. (Rel)