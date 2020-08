Torino: 19enne salva una donna dalle molestie anticipando l'intervento dei vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Municipale l'intervento del giovane è stato decisivo per fermare il tentativo di violenza. Il 19enne era in compagnia di un'amica all'altezza di lungo Dora Savona, quando ha visto una scena ambigua: un 57enne marocchino stava importunando una ragazza italiana di 19 anni appena uscita da lavoro. Non ci ha pensato due volte ed è subito intervenuto per allontanare l'uomo che stava tentando a tutti i costi un approccio fisico con la donna. Inizialmente ha tentato di distanziarlo pacificamente, poi il 57enne ha iniziato ad attaccare e a quel punto il giovane ha dovuto rispondere ed è nata una rissa. In quel momento la Municipale che stava transitando dalla zona si è vista passare davanti la scena ed è intervenuta per sedare la lotta, evitando conseguenze gravi. Il 19enne coraggioso è andato a medicarsi all'ospedale Gradenigo mentre l'aggressore è stato accompagnato al Comando di Polizia Municipale dove è stato identificato e denunciato per percosse, lesione personale, resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata. (Rpi)