Strage Stazzema: Amendola, grande progetto europeo è nato anche qui

- Il grande progetto di unificazione europea come promessa di pace è nato anche a Sant’Anna di Stazzema. Lo ha scritto su Twitter il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola. "Oggi siamo chiamati a costruire l’Europa del futuro e a difenderla dai pericoli che la minacciano, vogliamo farlo partendo da luoghi segnati dalla storia come questo", ha aggiunto Amendola che oggi si trova a Sant’Anna di Stazzema per le commemorazioni della strage avvenuta 76 anni per mano delle SS. (Res)