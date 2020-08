Milano: Scavuzzo, grazie ad agenti polizia per intervento tempestivo in Duomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Plauso e ringraziamento per gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Milano Centro per il tempestivo ed efficace intervento che ha permesso loro, in una manciata di minuti, di raggiungere, fermare e disarmare un uomo che era scappato all'interno della Cattedrale per eludere un controllo. Grazie a loro nessuno si è fatto male e la situazione è stata subito riportata alla normalità. Ora rimane da capire l'identità del soggetto, il suo stato di salute e i motivi per cui tentava la fuga in modo violento e aggressivo". Così la vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Anna Scavuzzo commenta in una nota la notizia dell'arresto di un uomo che oggi ha preso in ostaggio una guardia giurata nel Duomo.(Com)