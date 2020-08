Milano: prende in ostaggio guardia giurata in Duomo, uomo sfuggito a controllo di routine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo di origini egiziane - secondo quanto detto da lui stesso pur non avendo con sé i documenti - è stato bloccato e immobilizzato da un repentina azione degli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale e del Reparto mobile della Questura in un momento di stallo della trattativa durata circa dieci minuti all'interno del Duomo Milano. Secondo quanto ricostruito finora il cittadino nordafricano si trovava seduto sui gradini del sagrato della Cattedrale. Quando due poliziotti della pattuglia 'appiedata' Duomo lo hanno avvicinato per sottoporlo a un controllo di routine, l'uomo si è innervosito e ha rifiutato di farsi identificare. Improvvisamente si è alzato e si è diretto all'ingresso riservato ai fedeli e dopo aver spinto la guardia giurata è entrato in chiesa. Sulle sue tracce si è messo un secondo vigilante che lo ha seguito fino al Presibiterio, dietro l'altare. Lì lo straniero ha estratto un coltello e minacciando la guardia giurata l'ha fatta inginocchiare. È stato immediatamente raggiunto dai poliziotti, tra cui il funzionario del commissario Centro, che hanno cercato di far desistere l'uomo e di gettare via l'arma. Sono in corso gli accertamenti per identificare l'uomo e capire il motivo del gesto. Contrariamente a quanto riferito in precedenza al momento le indagini sono affidate al commissariato Centro e all'Ufficio e Prevenzione generale e al momento non sono stati ancora presi provvedimenti formali nei confronti dell'uomo.(Rem)