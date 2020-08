Lazio: Palozzi (CnT), perplessità su concorso autisti Cotral

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena qualche giorno fa "abbiamo sottolineato i nostri dubbi e le nostre perplessità in merito alla scelta della Cotral Spa di annullare il famigerato concorso per la ricerca di 100 nuovi autisti da assumere nel proprio organico e di pubblicare un nuovo bando di selezione". Lo scrive in una nota, Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti. "Ai vertici della azienda regionale e al governatore del Lazio - si legge nella nota - abbiamo rivolto domande precise e mirate senza ottenere alcuna risposta, come sempre in perfetto stile zingarettiano. In attesa che Colaceci e centrosinistra regionale battano un colpo, cittadini e parti sociali continuano giustamente a pretendere le necessarie chiarezza e trasparenza amministrativa: e, proprio in queste ore, è ad esempio la Federazione autonoma italiana sindacale Autoferrotranvieri (il sindacato Faisa-Cisal) a chiedere un incontro urgente all'assessore regionale, Mauro Alessandri, e ad esprimere preoccupazione per le nuove scelte della Cotral spa, che rischierebbero peraltro di avere pesanti ripercussioni sulle prossime assunzioni. Auspichiamo, dunque,,che la Regione Lazio ascolti con attenzione le richieste, avanzate dal sindacato, fermo restando che tutto questo caos sarebbe stato evitato se solo Cotral avesse deciso di non annullare il bando di selezione e attingere, scorrendo la graduatoria che si è composta in via provvisoria". (Com)