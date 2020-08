Iraq-Turchia: Lega araba condanna attacco turco in territorio iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha condannato con forza il bombardamento operato ieri da un drone turco nel nord dell’Iraq, che ha condotto all’uccisione di due ufficiali delle guardie irachene, un soldato e numerosi civili. Lo riferisce un comunicato stampa citato dai media egiziani. Aboul Gheit ha denunciato le “costanti violazioni turche della sovranità irachena”, ed esprimendo le sue condoglianze per le famiglie delle vittime ha confermato il sostegno del consesso degli stati arabi a qualsiasi azione intrapresa dal governo dell’Iraq per bloccare le aggressioni turche in territorio iracheno. L’attacco di ieri ha colpito un veicolo militare delle guardie di confine irachene nell’area di Sidakan, nel governatorato di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. La reazione del governo dell’Iraq è stata molto dura e ha comportato la cancellazione della visita del ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, prevista per domani a Baghdad, oltre che la consegna di una “lettera di protesta” all'ambasciatore di Turchia. Da parte sua il ministero della Difesa turco ha rivendicato l’operazione contro il Pkk che ha condotto all’uccisione non intenzionale esponenti delle forze di sicurezza irachene e civili.(Cae)