Roma: Gasparri (Fi), Corte conti verifichi danno erariale da Raggi per incendi

- La Corte dei Conti verifichi se la mancata manutenzione delle aree verdi non abbia provocato alle casse pubbliche un danno erariale. é l'ipotesi formulata dal senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Gli incendi che divampano quotidianamente nel comune di Roma mobilitano uomini e mezzi - dice Gasparri nella nota -, una cinquantina di interventi negli ultimi giorni, per domare le fiamme che si generano da sterpaglie ed erba secca lasciate lì dall'incuria dell'amministrazione comunale. I roghi si generano spesso in prossimità di campi nomadi che, guarda caso, non sono lambiti dalle fiamme. Una situazione del genere non si è mai verificata nella Capitale. E oggi, eventi così disastrosi, non accadono per volontà divina ma per chiare responsabilità di persone che avevano il dovere di garantire la messa in opera di attività a tutela del territorio e delle comunità. Non è pensabile che i cittadini romani, oltre ai disagi patiti per gli incendi, debbano pagare anche i costi di una pessima gestione amministrativa. La Corte dei Conti faccia chiarezza. L'utilizzo di mezzi, anche aerei -conclude Gasparri- per domare le fiamme richiedono un esborso di denaro pubblico che non può essere a carico della popolazione. Chi ha responsabilità deve pagare". (Com)