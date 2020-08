Slovacchia: Coface, dopo crisi pandemica paese più attraente per gli investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia, assieme ad altri Paesi dell'Europa centrale e orientale, potrebbe diventare più attraente per gli investitori dopo la fine della pandemia di Covid-19. L'ultima analisi della multinazionale Coface, che si occupa delle assicurazioni delle credenziali aziendali. "La pandemia, le misure di quarantena e l'interruzione della produzione in Cina come il più grande fornitore hanno acceso discussioni sulla necessità di aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento globali ai mercati stranieri", ha dichiarato Jan Carny, amministratore delegato di Coface. "La Slovacchia è già pienamente attiva nei settori automobilistico e ingegneristico. Ulteriori investimenti nell'automazione e nella robotica dovrebbero aumentare la produttività e consentire un'ulteriore produzione in caso di ulteriori pandemie. Ciò influenzerà l'afflusso di investimenti esteri nella regione e faciliterà le decisioni degli investitori di localizzare la produzione nell'Europa centro-orientale”, ha detto Carny.(Vap)