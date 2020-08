Centrodestra: Bernini (FI), nessun soccorso a maggioranza illiberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa immagine di Forza Italia tra l’incudine della Lega e il martello della maggioranza è sbagliata: siamo un partito liberale, abbiamo fondato il centrodestra italiano e apparteniamo alla grande famiglia dei Popolari europei. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Non vedo un solo dirigente disposto ad aggregarsi a una maggioranza illiberale; abbiamo un grande timoniere e una stella polare: far crescere il centrodestra continuando a rappresentare l’elettorato che non si riconosce nei sovranismi, ma che mai voterebbe per la sinistra”, ha detto in un’intervista a “Il Mattino”. (Com)