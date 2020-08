Giustizia: Modena (FI), ascoltare funzionari giuridici pedagogici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’emergenza carceri, sommata a quella epidemiologica da Covid-19, ha messo ancor di più in evidenza lo stato di totale abbandono di una categoria che svolge una importante funzione sociale e offre quotidianamente prestazioni indifferibili - sottolinea Modena -. La mia interrogazione del 9 luglio sul tema non ha trovato una rapida risposta del ministro competente. E anche in Commissione Giustizia, dove ho presentato una richiesta di indagine conoscitiva, non tutte le forze politiche di maggioranza sembrano aver compreso la rilevanza della questione. Mentre le carceri continuano ad essere possibile luogo di contagio, ci sono funzionari dello Stato che lavorano in silenzio e in condizioni non semplici. Ministro e Commissione hanno l’obbligo, morale oltre che politico, di ascoltarli”. (Com)