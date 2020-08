Messico: ex dirigente Pemex accusa di corruzione ex presidente Pena Nieto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda di Lozoya, arrestato in Spagna a febbraio ed estradato il 17 luglio in Messico, è diventata simbolo di una campagna di moralizzazione della politica statale portata avanti dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador. L'ex dirigente, coinvolto in almeno due filoni di indagini, aveva nella sua prima udienza di fine luglio promesso di di collaborare con la giustizia "denunciando i fatti commessi, e segnalando chiaramente le persone responsabili e le cariche che occupavano". Al tempo stesso l'ex dirigente Pemex ha denunciato una "sistematica" intimidazione, pressione e strumentalizzazione di cui sarebbe stato vittima nel corso delle indagini. Il primo fascicolo, per il quale Lozoya è stato già rinviato a giudizio, riguarda il cosiddetto caso "Agro Nitrogenados", un'impresa messicana di fertilizzanti chimici che nel 2015 avrebbe venduto alla Pemex un suo asset - la "Fertinal" - a prezzi gonfiati. Una transazione guidata da Lozoya in un consiglio di amministrazione straordinaria della Pemex, incurante di una situazione di sostanziale "fallimento" nella quale si sarebbe trovata la società acquisita. Il tutto, con il sospetto di una tangente da 3,4 milioni di dollari che "Agro Nitrogenados" avrebbe versato nel 2012 a Lozoya. Alla guida della compagnia energetica dal 2012 al 2016, Lozoya è inoltre indagato per una tangente da 4 milioni di dollari ricevuta dal gigante delle costruzioni brasiliano Odebrecht per finanziare la campagna elettorale di Pena Nieto. (segue) (Mec)