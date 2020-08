Messico: ex dirigente Pemex accusa di corruzione ex presidente Pena Nieto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice che ha firmato il rinvio a giudizio, José Artemio Zuniga, ha ritenuto che le prove esibite dalla procura generale sono state acquisite in modo "lecito", senza violazioni apparenti al rispetto dei diritti umani e che ci sono elementi sufficienti per verificare la fondatezza delle accuse. Lozoya è comparso dinanzi ai giudici in collegamento dall'ospedale Angeles del Pedregal, la struttura nella quale è ricoverato dal suo rientro in patria, per un problema di anemia. In attesa del processo, il giudice ha concesso a Lozoya la permanenza in ospedale, pur disponendole la custodia, la consegna del passaporto, l'obbligo quindicinale di firma e il pagamento del braccialetto elettronico per il tempo necessario. (segue) (Mec)