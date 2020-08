Messico: ex dirigente Pemex accusa di corruzione ex presidente Pena Nieto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspettativa sull'esito del caso è molto alta. Il presidente Lopez Obrador aveva nelle ore precedenti la prima udienza ricordato che si tratta di un processo "importantissimo", il cui esito che aiuterà a "dissotterrare la corruzione in Messico". Il capo dello stato ha invitato i concittadini a "seguire con molta attenzione tutto il processo", da non considerarsi "solo come un tema in più delle aule di giustizia, ma un argomento di un tribunale cittadino, popolare". Poco dopo l'avvenuta estradizione, "Amlo" aveva assicurato inoltre che il caso avrebbe contribuito a svelare "il grande inganno" contenuto nella riforma energetica della precedente amministrazione. Nel mirino di Lopez Obrador le promesse fatte all'epoca della riforma che, di fatto, apriva il comparto energetico alla partecipazione di privati e stranieri dopo decenni di monopolio. "Ci hanno venduto l'idea, così dicevano, che si sarebbe prodotto più petrolio, che sarebbero arrivati investimenti stranieri a pioggia, che sarebbero calati i prezzi della benzina, della luce e che sarebbe stata la panacea di tutti i mali", ha detto Lopez Obrador. (segue) (Mec)