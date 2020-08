Iran: produzione materiali metallici in crescita da marzo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso mese di marzo, cioè nei primi quattro mesi dell’anno iraniano corrente, la produzione di ferro ridotto direttamente (Dri, spugna di ferro) e di acciaio grezzo in Iran è cresciuta rispettivamente dell’11 e dell’8 per cento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo riferisce un rapporto rilasciato dall’Organizzazione iraniana per lo sviluppo e il rinnovamento delle miniere e dell’industria mineraria (Imidro), citato dall’agenzia iraniana “Mehr”. Durante gli ultimi mesi è cresciuta anche la produzione di concentrato di ferro e di pellet di minerali ferrosi, che hanno raggiunto rispettivamente i 16 e i 14,7 milioni di tonnellate. Secondo il rapporto Imidro è cresciuta considerevolmente anche la produzione di alluminio, che nei primi quattro mesi dell’anno iraniano ha raggiunto le 138.781 tonnellate, in crescita di più del 67 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. (Res)