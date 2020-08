Imprese: Monitor distretti industriali Triveneto al 31 marzo, resilienti agro-alimentare e farmaceutica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’export distrettuale triveneto del primo trimestre mostra i primi segni degli effetti della crisi pandemica, ma rappresenta anche un riferimento utile per una lettura dei differenti settori della nostra economia. Sono fiducioso nella capacità e nella resilienza dei nostri imprenditori, il nostro ruolo è quello di essere al loro fianco impiegando ogni risorsa per sostenerli ad affrontare questo momento difficile. Abbiamo voluto garantire sin da subito la liquidità necessaria al nostro territorio con iniziative per famiglie imprese, dalla moratoria al credito immediato per garantire continuità produttiva e occupazione, ai finanziamenti previsti dal DL Liquidità fino alle operazioni con la garanzia del Fondo centrale o di Sace”, ha dichiarato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige. “Nei primi 6 mesi dell’anno abbiamo erogato al Triveneto finanziamenti a medio e lungo termini pari a 4,8 miliardi di euro in crescita del 56 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, ha aggiunto. (segue) (Com)