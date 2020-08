Imprese: Monitor distretti industriali Triveneto al 31 marzo, resilienti agro-alimentare e farmaceutica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lista dei primi 30 distretti a livello nazionale con maggiore incremento delle esportazioni ci sono 6 distretti del Triveneto di cui quattro che appartengono al comparto agro-alimentare (Mele dell’Alto Adige, Marmellate e succhi dell’Alto Adige, Vini del veronese e Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene) a cui si aggiungono la Concia di Arzignano e le Materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova. Non appare nessun distretto della moda, comparto nel Triveneto che ha subito il calo più elevato (-14,4 per cento), né della Metalmeccanica diminuita del -7,5 per cento, né del Sistema casa (-5,3 per cento). Al contrario il Sistema dell’Agro-alimentare ha avuto un balzo delle esportazioni (+7,1 per cento dove l’industria alimentare ha segnato +9,6 per cento e il vitivinicolo +4,9 per cento). (segue) (Com)