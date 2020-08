Imprese: Monitor distretti industriali Triveneto al 31 marzo, resilienti agro-alimentare e farmaceutica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei tre principali mercati di sbocco i distretti triveneti hanno registrato variazioni di segno opposto: la Germania ha segnato un leggero incremento (+2 per cento), mentre gli Stati Uniti un calo del 5 per cento e la Francia una diminuzione maggiore (-9 per cento). Risultati che sono correlati alle misure di contenimento della mobilità alle persone adottate in Italia e nel mondo in relazione alla diffusione della pandemia di Covid-19: il minimo negativo del blocco di mobilità è stato toccato nella quarta settimana di marzo con intensità maggiore nel Triveneto rispetto a Germania e Stati Uniti e più vicino agli indici della Francia. Dei 26 distretti veneti monitorati, dieci hanno mostrato degli incrementi delle esportazioni di cui 4 del comparto Agro-alimentare: le Carni di Verona (+10,5 per cento), i Vini del Veronese (+4,4 per cento), il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (+6,3 per cento), i Dolci e pasta veronesi (+11,1 per cento). I distretti del veronese hanno rafforzato le vendite verso la Germania, mercato principale, il Prosecco ha ottenuto aumenti delle vendite anche verso gli Stati Uniti. Durante l’emergenza pandemica i distretti dell’Agro-alimentare hanno lavorato quasi a pieno ritmo e, in prospettiva, nel 2020 saranno quelli che avranno più possibilità di crescere sia sul mercato interno che su quelli esteri. Per i distretti vitivinicoli non si sono avvertiti al momento crolli dei mercati esteri nei primi tre mesi del 2020, soprattutto per le cantine già strutturate per l’esportazione e per la Gdo sia domestica che estera. Solo il distretto Ittico del Polesine e Veneziano ha segnato un arresto delle esportazioni (-18,4 per cento) condizionato dal crollo della domanda francese e penalizzato dalla chiusura del canale Ho.re.ca. e dal blocco del turismo. I due migliori distretti veneti per aumento delle esportazioni sono stati la Concia di Arzignano e le Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova entrambi molto trasversali nelle loro produzioni che riforniscono diverse filiere specializzate che vanno dalla moda, all’automotive, al Sistema casa, al packaging. In particolare la Concia di Arzignano (+11,1 per cento) è stata trainata dall’hub del lusso svizzero di smistamento internazionale e le Materie plastiche di Treviso, Vicenza, Padova (+3,6 per cento) dagli Stati Uniti e dalla Cina. (segue) (Com)