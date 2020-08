Imprese: Monitor distretti industriali Triveneto al 31 marzo, resilienti agro-alimentare e farmaceutica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato tedesco ha sostenuto i distretti più piccoli del Sistema Casa veneto come il Marmo e granito della Valpolicella (+3,2 per cento), i Mobili in stile di Bovolone (+6,4 per cento), i Prodotti in vetro di Venezia e Padova (+1,1 per cento) e gli Elettrodomestici di Treviso (stabili). In contrazione i rimanenti distretti: i Sistemi per l’Illuminazione di Treviso e Venezia (-10 per cento), il Mobile del bassanese (-10,1 per cento) e il Legno e arredo di Treviso con il calo in valore più elevato (-27,6 milioni di euro pari a -5,8 per cento), penalizzato dalla diminuzione delle esportazioni verso Francia, Regno Unito e Svizzera. Per il settore del mobile potrebbe svilupparsi un rimbalzo congiunturale nella seconda parte dell’anno, post Covid, per la richiesta anche sul mercato interno di soluzioni che integrino design e tecnologia per adeguare gli spazi domestici alle nuove esigenze di multifunzionalità. I distretti della moda sono quelli che già nel primo trimestre 2020 hanno subito l’impatto più forte della pandemia, che per alcuni si inserisce in situazioni conclamate di rallentamento dal 2019 come nel caso della Calzatura veronese (-15,8 per cento), del Tessile e abbigliamento di Treviso (-12,6 per cento) e delle Calzature del Brenta (-18,7 per cento). Il Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno (-3,7 per cento) è stato sostenuto dall’hub svizzero, la Calzatura sportiva di Montebelluna e Sportsystem (-6,3 per cento) soggetta a una minore stagionalità delle vendite, ha continuato la produzione invernale; le riduzioni più forti sono state per l’Oreficeria di Vicenza (-47,4 milioni di euro pari a -14,7 per cento) che ha risentito delle elevate quotazioni dell’oro e del crollo mondiale della domanda per gioielli e per l’Occhialeria di Belluno (-156,8 milioni di euro pari a -21,4 per cento) che ha dapprima affrontato l’interruzione delle forniture dalla Cina e poi il crollo delle vendite sia sul mercato domestico che estero. (segue) (Com)